Torino, la giornata: allenamento in vista del match contro la Fiorentina

Continuano gli allenamenti per il gruppo di Juric, che dopo le cadute contro Lazio e Roma deve assolutamente rialzarsi. Il prossimo match che il Torino attende sarà quello contro la Fiorentina, sabato alle ore 20:45 allo stadio Grande Torino. L'allenamento di oggi servirà alla squadra per prepararsi proprio in vista di questo prossimo impegno.