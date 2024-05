Torino, la giornata: allenamento in vista del match contro l’Atalanta

Il Torino anche oggi scenderà in campo al Filadelfia per preparare l'ultimo match della stagione. I granata affronteranno a Bergamo l'Atalanta di Gasperini, domenica alle ore 18:00. Per il Toro sarà una sfida importantissima, che potrebbe consentire l'accesso alla Conference League nel caso in cui si realizzino alcuni scenari. Se i granata riusciranno a mantenere il nono posto e se la Fiorentina si aggiudicherà la finale di Conference allora il Toro la prossima stagione disputerà la competizione europea.