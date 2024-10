Oggi, martedì 1 ottobre, il Torino di Vanoli scenderà in campo per un allenamento al Filadelfia in vista della sfida contro l'Inter, in programma sabato 5 ottobre h. 20:45 a San Siro. Dopo la sconfitta contro la Lazio, l'obiettivo è lasciarsi alle spalle la delusione e concentrarsi solo sulla trasferta milanese.