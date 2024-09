Con l'eliminazione dalla Coppa Italia ormai alle spalle, oggi il Torino di Paolo Vanoli scenderà in campo al Filadelfia per una seduta di allenamento in vista del prossimo impegno casalingo di campionato. I granata domenica 29 settembre alle 12:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino affronteranno la Lazio di Marco Baroni, in una sfida cruciale per consolidare la posizione in vetta alla classifica.