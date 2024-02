Torino, la giornata: allenamento in vista della sfida contro la Salernitana

Oggi, venerdì 2 febbraio, primo giorno dopo la chiusura ufficiale del mercato, il Torino scenderà in campo al Filadelfia per preparare il match contro la Salernitana. Juric potrà testare per la prima volta il nuovo gruppo a disposizione, con gli innesti arrivati nelle ultime giornate. I granata affronteranno i prossimi avversari in casa, domenica alle ore 12:30.