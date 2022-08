Torino, la giornata: allenamento in vista dell’esordio con il Monza

Sabato 13 agosto alle 20:45 il Torino esordirà in campionato contro il Monza allo stadio Brianteo. La prima partita ufficiale di Serie A del 2022-23 dei granata avverrà dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Palermo di sabato scorso. Oggi, martedì 9 agosto, la squadra si ritroverà al Filadelfia agli ordini di Ivan Juric per preparare al meglio la sfida coi brianzoli.