Torino, la giornata: allenamento per i granata dopo la sconfitta di ieri

Oggi sessione di allenamento al Filadelfia per archiviare la sfida di ieri contro il Bologna e puntare alla prossima

Dopo la brutta sconfitta di ieri in trasferta contro il Bologna il Torino di Juric deve rimboccarsi le maniche e concentrarsi al massimo per la prossima sfida. Nella giornata di oggi è prevista una sessione di allenamento per preparare già la sfida di lunedì prossimo contro l'Atalanta. La squadra è attualmente dodicesima a quota 16 punti. I granata devono assolutamente reagire.