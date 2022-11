Torino, la giornata: allenamento per i granata in vista della trasferta di Roma

La squadra di Juric mette nel mirino l'ultima sfida di campionato prima della sosta per i Mondiali, in programma domenica in casa della Roma

Oggi, venerdì 11 novembre, il Torino scenderà in campo al Filadelfia per allenarsi in vista dell'ultimo impegno di campionato prima della sosta per i Mondiali in Qatar. I granata di Ivan Juric saranno di scena domenica 13 novembre alle 15 allo Stadio Olimpico di Roma, dove sfideranno i giallorossi di Mourinho.