Oggi, 3 settembre, mentre la pausa per le nazionali è in corso, i giocatori rimasti a disposizione di Paolo Vanoli saranno impegnati in un allenamento in vista del prossimo impegno di campionato. La Serie A 2024-2025 riprenderà direttamente sabato 14 settembre con il Torino che affronterà il Lecce di Gotti in un match casalingo domenica alle h. 15:00.