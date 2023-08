Torino, la giornata: allenamento verso il Cagliari e conferenza stampa

Quest'oggi la Prima Squadra del Torino svolgerà una seduta di allenamento utile per la preparazione in vista della sfida di lunedì contro il Cagliari. I granata, dopo il successo in Coppa Italia contro la Feralpisalò, sono infatti a lavoro per dare inizio con un successo anche al campionato. La giornata odierna sarà importante anche per una conferenza stampa che si terrà alle ore 14:30 presso la sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino. Il club granata ha indetto nelle scorse ore questo incontro con i media che potrete seguire, come sempre, qui su Toro News.