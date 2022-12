Torino, la giornata: altro allenamento al Fila prima di partire per la Spagna

Il Torino torna in campo per un'altra sessione di allenamento al Filadelfia prima della partenza per la Spagna, in programma l'8 dicembre. Ieri, lunedì 5 dicembre, la formazione granata si è sottoposta a una sessione di allenamento alla quale però non ha preso parte Wilfred Singo. L'esterno ivoriano non si è allenato con il resto dei compagni presenti per un problema fisico.