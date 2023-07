Torino, la giornata: altro giorno di riposo, domani la ripresa al Filadelfia

Un’altra giornata di riposo per il Torino di Ivan Juric, prima di ricominciare la preparazione: domani - lunedì 31 luglio - i granata riprenderanno gli allenamenti in vista delle amichevoli del 2 e del 6 agosto, contro Lens e Reims. Per i granata, altri due test prima del primo impegno ufficiale stagionale in Coppia Italia.