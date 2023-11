Torino, la giornata: anche oggi allenamento a ranghi ridotti

Anche oggi i granata rimasti a Torino scenderanno in campo sotto gli occhi di Juric.

Anche oggi, giovedì 16 novembre, la parte della squadra non impegnata con le rispettive nazioni si allenerà sotto le direttive di Ivan Juric. L'allenatore granata sfrutterà al massimo la sosta nazionali per perfezionare i nuovi meccanismi nati con il recente cambio modulo. Oggi a scendere in campo saranno la Georgia di Sazonov alle ore 18:00 contro la Scozia e anche la Lituania di Gineitis alle 20:45 che affronterà il Montenegro.