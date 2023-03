Torino, la giornata: continua la preparazione della partita contro il Bologna

I granata si alleneranno al Filadelfia per la seconda sessione in vista del match contro i felsinei

Il Torino continua con la preparazione della partita contro il Bologna, scontro in programma lunedì 6 marzo alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino. I granata si alleneranno al Filadelfia per la seconda sessione in vista del match contro i felsinei. Su Toro News potrete leggere tutti gli approfondimenti e le prime indicazioni relative alla prossima giornata di Serie A.