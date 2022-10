Torino, la giornata: continua la preparazione verso la sfida con l’Empoli

La squadra di Juric oggi sarà in campo per continuare a preparare la partita con l'Empoli di domenica 9 ottobre alle 12.30

Continua la preparazione in vista dell'Empoli per il Torino di Ivan Juric: oggi, giovedì 6 ottobre, i granata saranno in campo per un allenamento in vista della sfida in programma domenica 9 ottobre allo stadio Olimpico Grande Torino contro la squadra di Zanetti.