Torino, la giornata: continuano gli allenamenti in vista del Monza

Quest'oggi, giovedì 28 marzo, la squadra si allenerà agli ordini di Ivan Juric in vista della sfida con il Monza. I granata cercano conferme dopo la vittoria di Udine e la gara con i brianzoli (in programma sabato 30 marzo alle ore 15:00) può essere un'ottima occasione per dare un'accelerata in vista dello scatto verso la fine del campionato.