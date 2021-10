Torino, la giornata: derby della Mole sia per l’Under 15 che per l’Under 16

Su Toro News potrete seguire le dirette di queste due importanti partite del settore giovanile granata

Quest'oggi sarà una giornata molto importante per il settore giovanile del Torino. Le formazioni Under 15 e Under 16 saranno infatti impegnate entrambe nel derby contro i pari età della Juventus. Un doppio appuntamento davvero importante e ricco di emozioni come tutte le volte che i granata e i bianconeri si affrontano. Qui su Toro News sarà possibile seguire le dirette di entrambi i match per non perdersi i risultati dei giovani torelli nel derby della Mole.