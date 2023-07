Torino, la giornata: doppia seduta d’allenamento per i granata

Ottavo giorno di ritiro a Pinzolo per il Torino. I granata tornano in campo a pieno regime dopo il pomeriggio di riposo di domenica per gli allenamenti diretti da Ivan Juric. Previste due sessioni di allenamento in questa giornata di lunedì 24 luglio. I giocatori granata scenderanno in campo già in mattina per una sessione che sarà divisa in due gruppi: il primo inizierà alle 9.30, il secondo invece alle 10.30. Nel pomeriggio seguirà un'ulteriore seduta, in programma intorno alle 18. Potrete seguire qui su Toro News tutti gli aggiornamenti live dal campo di Pinzolo grazie ai nostri inviati presenti sul luogo per il ritiro.