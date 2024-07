Il programma di giornata in casa granata

Doppia seduta di allenamento per i granata di Vanoli a Pinzolo: il Torino infatti scenderà in campo al mattino (con l'inizio della seduta prevista per le 9.15) e poi nel pomeriggio. Potrete seguire entrambe le dirette testuali delle sedute di allenamento con tutti gli aggiornamenti da Pinzolo qui sulle nostre colonne.