Torino, la giornata: doppia seduta di allenamento e presentazione della squadra a Pinzolo

Continua la preparazione del Torino in vista della prossima stagione. Doppia seduta di allenamento per i granata di Vanoli a Pinzolo: il Torino infatti scenderà in campo al mattino e poi nel pomeriggio. Potrete seguire come di consueto le dirette testuali delle sedute di allenamento con tutti gli aggiornamenti da Pinzolo qui sulle nostre colonne. In serata ci sarà la presentazione della squadra che potrete seguire in diretta sul sito e sui social di Toronews.