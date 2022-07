Torino, la giornata: seduta pomeridiana per i granata a Bad Leonfelden

Continua la preparazione dei granata in ritiro in Austria

Prosegue la preparazione del Torino nel ritiro dell'estate 2022 a Bad Leonfelden in Austria. Il tecnico del Toro Ivan Juric nella giornata odierna sottoporrà i suoi giocatori ad una seduta di allenamento pomeridiana: come di consueto durante questo ritiro estivo potrete seguire la diretta testuale dell'allenamento della squadra granata qui con noi su Toro News. La squadra, al mattino, svolgerà lavori specifici in palestra e piscina. Inoltre oggi - lunedì 18 luglio - inizierà la campagna abbonamenti del Torino per la stagione 2022/2023: i dettagli saranno comunicati durante il corso della giornata dal club granata.