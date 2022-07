Torino, la giornata: mattinata libera e allenamento pomeridiano

Continua il ritiro estivo del Torino in Austria. Oggi - martedì 26 luglio - in programma per i granata c'è un allenamento pomeridiano a Waidring. Per i ragazzi di Juric si tratterà dell'occasione per preparare la sfida in programma domani (fischio d'inizio alle 18) contro l'Apollon Limassol. In mattinata la squadra potrà invece usufruire di una mezza giornata di riposo.