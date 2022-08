Torino, la giornata: esordio stagionale in campionato per i granata

Finalmente è arrivato il giorno dell'esordio in campionato per il Toro di Ivan Juric. Alcuni giocatori nuovi come Miranchuk e Radonjic saranno probabilmente titolari e potranno dimostrare fin da subito il loro valore. L'avversario potrebbe rivelarsi ostico: il Monza è all'esordio assoluto in Serie A dopo una campagna acquisti scoppiettante e gioca al Brianteo davanti ai suoi tifosi. In mattinata sarà reso pubblico l'elenco dei convocati per la sfida, tra i quali dovrebbe anche mancare capitan Lukic.