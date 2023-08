Torino, la giornata: granata in campo per prepararsi al match contro il Milan

Il campionato è ufficialmente iniziato ed il match contro il Cagliari ha permesso ai granata di testarsi e verificare punti di forza e debolezza. Oggi i ragazzi di Juric si alleneranno in vista del prossimo impegno: il match di sabato contro il Milan, valevole per la seconda giornata di Serie A. L'avversaria è una delle favorite per la corsa scudetto ed i granata dovranno preparare al meglio la partita per ben figurare.