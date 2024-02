Torino, la giornata: granata subito al Fila per prepararsi in vista di Roma

I granata riprendono subito gli allenamenti per dimenticare la sconfitta con la Lazio e prepararsi per sfidare la Roma

Dopo la sconfitta di ieri sera contro la Lazio, i granata tornano subito al Fila per prepararsi in vista del prossimo match. La banda di Juric, lunedì 26 febbraio alle 18:30, affronterà la Roma di De Rossi in un match molto importante per la corsa all'Europa.