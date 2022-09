Torino, la giornata: i granata in campo al Fila per allenarsi verso il Napoli

La squadra di Juric continua la preparazione verso il prossimo turno di Serie A contro il Napoli dopo la sosta: assenti i giocatori convocati in Nazionale

Oggi, martedì 20 settembre, il Torino si ritroverà in campo al Filadelfia per allenarsi agli ordini del tecnico Ivan Juric. Il gruppo granata, privo dei giocatori convocati dalle rispettive Nazionali, continuerà così a preparare la prossima sfida di campionato dopo la sosta, in programma contro il Napoli sabato 1 ottobre alle 15 allo stadio Maradona.