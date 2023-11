Torino, la giornata: i granata tornano al Fila dopo la sconfitta di Bologna

Oggi, giovedì 30 novembre, i granata tornano al Filadelfia per lasciarsi alle spalle la sconfitta con il Bologna. Dopo la giornata di riposo di ieri i ragazzi di Juric scendono oggi in campo per prepararsi in vista dell'Atalanta, gara che si disputerà lunedì' 4 dicembre allo Stadio Olimpico Grande Torino.