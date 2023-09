Dopo la vittoria per 3-0 nella gara contro la Salernitana, oggi, Martedì 19 settembre, i granata tornano ad allenarsi al Filadelfia. Juric continuerà a lavorare con i suoi ragazzi con l'obiettivo di strappare i 3 punti anche nel prossimo match, in casa contro la Roma. Infatti dopo la gara di ieri la squadra di Juric scenderà già in campo per allenarsi in vista di domenica, partita a cui si arriva con grande entusiasmo