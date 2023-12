Torino, la giornata: i granata tornano subito al Fila

Come di consuetudine per le squadre di Juric, il giorno dopo la partita riprendono subito gli allenamenti. Infatti dopo lo 0-0 con il Frosinone di ieri, oggi i granata scendono subito in campo, in vista della gara con l'Empoli, in cui sarà obbligatorio guadagnare 3 punti. Per chi ha giocato è previsto un allenamento di scarico mentre per gli altri una sessione normale.