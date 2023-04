Torino, la giornata: in mattinata la diretta del derby nei playoff Under 15

Day after in casa Torino dopo la sfida contro la Lazio, che ha visto la squadra di Juric tornare alla vittoria. I granata si godranno il successo e le fatiche dell'Olimpico di Roma prima di iniziare a preparare il match contro l'Atalanta. Su Toro News troverete tutti gli approfondimenti della gara contro la Lazio, sui temi più importanti e sui protagonisti della gara. In mattinata inoltre, alle ore 11, potrete seguire sempre qui la diretta live dei playoff Under 15: in campo i torelli di Della Morelli per il derby contro la Juventus, valido per l'accesso agli ottavi di finale del campionato.