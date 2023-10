Torino, la giornata: in programma un allenamento per il gruppo rimasto con Juric

In mattina il presidente granata Cairo terrà un evento con Sofia Goggia in occasione del Festival dello Sport di Trento

L'allenatore del Torino, Ivan Juric, quest'oggi svolgerà una seduta di allenamento assieme a quella parte di rosa che non è stata convocata dalle rispettive Nazionali. In questa settimana di sosta dei campionati infatti il tecnico granata, al pari di tutti i suoi colleghi, dovrà accontentarsi di lavorare soltanto con un gruppo ridotto. Il prossimo impegno del Toro sarà sabato 21 in casa contro l'Inter. Quest'oggi alle 10:30 il patron del Toro, Urbano Cairo, sarà impegnato in un evento assieme alla sciatrice Sofia Goggia in occasione del Festival dello Sport di Trento. Potrete seguire qui su Toro News i contenuti migliori di questo evento.