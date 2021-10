Torino, la giornata: in programma una seduta di allenamento

Continua la preparazione del Torino in vista della sfida con il Genoa

Prosegue la preparazione del Torino di Juric in vista della sfida con il Genoa di Ballardini in programma venerdì sera alle 18.30. Dopo la ripresa di ieri al Fila, i granata quest'oggi torneranno in campo con una seduta di allenamento per continuare a preparare la sfida con i rossoblu.