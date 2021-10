Torino, le ultime: Praet torna in gruppo, ancora a parte Verdi e Pjaca

Le ultime sul fronte Torino dopo la gara persa a Napoli per 1 a 0 di ieri sera

Dennis Praet è rientrato finalmente in gruppo in questo lunedì 18 ottobre post Napoli-Torino. Il forte giocatore belga perciò guarda con fiducia alla sfida di venerdì del "Grande Torino" contro il Genoa, dove tornerà a disposizione. Ancora differenziato invece per Marko Pjaca e Simone Verdi. Solo terapie per Ben Kone (LEGGI QUI). Infine, come già riportato, Rolando Mandragora ha effettuato gli accertamenti clinici che hanno evidenziato una lesione del menisco interno del ginocchio destro (LEGGI QUI).