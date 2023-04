Torino, la giornata: Juric in conferenza stampa alle ore 16

Giornata d'attese in casa Torino. Infatti oggi, venerdì 21 aprile, è la vigilia di Lazio-Torino, con i granata di Ivan Juric arrivati agli sgoccioli di una sfida in cui l'obiettivo è tornare a convincere dopo gli ultimi risultati. A presentare la gara sarà come sempre il tecnico croato, atteso in conferenza stampa all'Olimpico di Torino. Potrete seguire qui su Toro News la conferenza di Juric con gli aggiornamenti live, a seguire tutti gli approfondimenti sui temi caldi in vista del match.