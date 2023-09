Torino, la giornata: Lazaro e Soppy in conferenza alle 15

Il Torino di Ivan Juric ha già messo la testa alla prossima partita, il big match contro la Roma, in programma domenica 24 settembre alle ore 20.45 al "Grande Torino". Avanti quindi con le sedute d'allenamento, ma restano alcune presentazioni da portare avanti. Alle ore 15 infatti si terrà allo stadio la conferenza di presentazione di Brandon Soppy e Valentino Lazaro. Potrete seguirla live qui in diretta su Toro News. Restate con noi anche per tutti gli approfondimenti post Salernitana-Torino e per l'avvicinamento a Roma-Torino.