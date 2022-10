Torino, la giornata: match day per i granata di Juric, in campo alle 12.30

Scocca l'ora di Udinese-Torino. I granata di Ivan Juric sfidano la rivelazione Udinese all'Unipol Arena per rialzarsi in campionato e trovare una vittoria che manca dal Lecce. Il Torino scenderà in campo nel lunch match delle 12.30. Seguite con noi, qui su Toro News, tutti gli aggiornamenti del prepartita e la diretta testuale della partita. Rimanete poi sul sito per consultare tutte le interviste e gli approfondimenti del postpartita. Nel pomeriggio spazio anche ai derby delle giovanili, in campo le categorie Under 16 e Under 15.