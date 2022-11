Torino, la giornata: match day per i granata di Juric, in campo alle 20.45

I granata di Ivan Juric tornano in campo per sfidare i blucerchiati dopo la sconfitta contro il Bologna

È tempo di Torino-Sampdoria. I granata di Ivan Juric tornano in campo per sfidare i blucerchiati dopo la sconfitta contro il Bologna, gara in programma alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino. Potrete seguire qui con noi su Toro News tutti gli aggiornamenti del prepartita, leggere la diretta testuale della gara e poi tutti gli approfondimenti del postpartita.