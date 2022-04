Torino, la giornata: match-day per i granata, impegnati a Bergamo alle 20:15

La squadra di Juric sfiderà l'Atalanta al Gewiss Stadium per il recupero della ventesima giornata di Serie A

Oggi, mercoledì 27 aprile, il Torino sarà di scena al Gewiss Stadium di Bergamo alle 20:15 per il recupero della ventesima giornata di Serie A contro l'Atalanta. I granata di Juric sono reduci da quattro risultati utili consecutivi in virtù delle vittorie con Salernitana e Spezia inframmezzate dai pareggi con Milan e Lazio, e cercano continuità contro gli uomini di Gasperini, ancora in lotta per un piazzamento europeo.