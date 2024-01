Torino, la giornata: match day per la Primavera di Scurto

Oggi - mercoledì 31 gennaio - proseguono gli allenamenti del Torino di Ivan Juric: i granata allo stadio Filadelfia saranno in campo per preparare la prossima sfida di campionato in programma con la Salernitana in programma domenica alle 12.30 tra le mura amiche. Match day inoltre oggi per la Primavera granata: alle ore 14 i ragazzi di Scurto scenderanno in campo contro la Lazio nell'andata della semifinale di Coppa Italia Primavera a Formello. Su Toro News, come di consueto ci sarà la diretta testuale della gara e tutti gli approfondimenti post match.