Torino, la giornata: matchday per la Primavera e conferenza stampa per Juric

Quest'oggi il Torino Primavera scenderà in campo per la 25^ giornata di Serie A e affronterà il Napoli in trasferta alle ore 11. Come di consueto sarà possibile seguire la diretta testuale del match qui su Toro News, troverete sul nostro sito anche un'ampia copertura del pre e del postpartita di questo incontro dei ragazzi di Giuseppe Scurto. In vista dell'impegno di domani sera della Prima squadra che giocherà sul campo del Sassuolo, il tecnico granata Ivan Juric terrà quest'oggi alle 16:45 la conferenza stampa prepartita. Anche in questo caso potrete trovare in diretta tutte le dichiarazioni dell'allenatore del Toro, come sempre, sul nostro sito.