Torino, la giornata: matchday per Primavera e conferenza stampa per Juric

La giornata odierna per il Torino prevede due appuntamenti importanti come la conferenza stampa di Juric e la partita della Primavera. Come sempre sarà possibile seguire entrambi in diretta qui su Toro News, il tecnico granata interverrà alle ore 14 presso la sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino per presentare il match di domani contro la Roma. La formazione Primavera allenata da Giuseppe Scurto, invece, scenderà in campo oggi alle ore 18 in casa contro il Sassuolo. Oltre alla consueta diretta testuale sulle nostre colonne potrete trovare un ricco pre e post partita di questa gara del campionato giovanile.