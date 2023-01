Torino, la giornata: niente conferenza per Juric e ultimo giorno di calciomercato

Quest'oggi, 31 gennaio 2023, per il Torino sarà la vigilia dell'importantissima sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. Domani infatti i granata saranno ospitati al Franchi per i quarti di finale del torneo. Quest'oggi il tecnico granata Ivan Juric non terrà la consueta conferenza stampa pre partita. Questa scelta era già stata presa alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Al contempo oggi sarà anche l'ultimo giorno della finestra invernale di calciomercato, il Toro e le altre squadre di Serie A avranno tempo fino alle ore 20 per chiudere gli ultimi affari. Non perdetevi la nostra diretta per il mercato qui su Toro News che andrà avanti fino alla chiusura per conoscere ogni movimento dei granata e non solo!