Oggi, giovedì 14 settembre, il Torino si allena al Filadelfia in vista della partita contro la Salernitana, prevista per lunedì alle 18.30 allo stadio Arechi. Si tratta della terza seduta d'allenamento in preparazione al match. Juric spera di trovare i suoi giocatori più affamati e in forma che mai e studia una possibile formazione titolare che sia in grado di rilanciare il Toro e portarlo alla seconda vittoria consecutiva.