Torino, la giornata: oggi allenamento mattutino al Filadelfia

Secondo allenamento della stagione per i granata: ecco i presenti

Secondo allenamento della nuova stagione per i granata, che si riuniscono stamattina al Filadelfia. Juric dovrà fare i conti con un gruppo a ranghi ridotti, dato che i giocatori impegnati in nazionale si aggregheranno in seguito. Da questo punto di vista le eccezioni sono Buongiorno e Popa, che hanno rinunciato ad alcuni giorni di ferie e si sono presentati già ieri al Filadelfia (Qui l'elenco dei giocatori presenti). Ricci, Bellanova e Pellegri si uniranno al gruppo direttamente a Pinzolo.