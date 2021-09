Toro, la giornata: alle 13:30 la conferenza di Juric, alle 15 gioca la Primavera

Per la prima squadra in programma oggi un allenamento e la conferenza stampa di mister Ivan Juric alla viglia del match con la Lazio

La giornata di oggi del Torino sarà ricca di impegni sia per la prima squadra che per la formazione Primavera. Partendo da questi ultimi, i ragazzi di Federico Coppitelli saranno impegnati alle ore 15 contro la Virtus Entella in Coppa Italia. Su Toro News sarà possibile seguire la diretta testuale del match. L'allenatore della Primavera granata ha parlato ieri a riguardo di questa partita.

Per quanto riguarda la prima squadra, invece, oggi è in programma un allenamento alla vigilia del match con la Lazio. In vista della sfida di domani contro i biancocelesti, mister Ivan Juric interverrà in conferenza stampa alle ore 13:30. La conferenza potrà essere seguita in diretta qui su Toro News.