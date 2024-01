Torino, la giornata: oggi rifinitura, in mattinata la conferenza stampa

Anche oggi i granata si alleneranno al Filadelfia per limare gli ultimi dettagli in vista dell'incontro di domani

Anche oggi i granata scenderanno in campo al Filadelfia per limare gli ultimi dettagli in vista dell'impegno di domani contro il Genoa. In mattinata, alle ore 10, il tecnico granata Ivan Juric terrà la conferenza stampa pre-partita per presentare il match. L'incontro di domani si disputerà alle ore 15:00 allo stadio "Luigi Ferraris".