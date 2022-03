Torino, la giornata: partenza per Genova. Alle 10.30 la conferenza di Juric

La giornata di oggi, giovedì 17 marzo, del Torino di Juric: la squadra parte per Genova

A meno di 48 ore dal fischio d'inizio di Genoa-Torino - domani, venerdì 18 marzo, alle 21:00 a Marassi - i granata partiranno verso il capoluogo ligure per effettuare il ritiro prima della sfida. Nella giornata di oggi, giovedì 17 marzo, infatti, il Torino di Juric partirà, nel pomeriggio, verso Genova per effettuare poi sul posto gli ultimi allenamenti di rifinitura antecedenti alla gara. Una gara che per i granata vale il possibile ritorno alla vittoria (i 3 punti mancano dal 15 gennaio, proprio a Marassi ma contro la Sampdoria), mentre per il Genoa rappresenterebbe la speranza di riuscire ancora a uscire dalla zona retrocessione. Alle 10,30, il tecnico granata sosterrà - presso lo Stadio Olimpico Grande Torino - la conferenza stampa in vista della sfida valida per la 30^ giornata di Serie A. La potrete seguire, come sempre, in diretta su TN.