Torino, la giornata: alle 21.15 partita di Coppa Italia contro il Cosenza

La gara in diretta testuale sulle colonne di Toro News

Oggi, domenica 11 agosto, i granata saranno impegnati nella sfida di Coppa Italia contro il Cosenza per i sedicesimi di finale del torneo alle ore 21:15. Sarà la prima gara ufficiale del Torino targato Paolo Vanoli. Come di consueto, potrete seguire la partita in diretta testuale sulle colonne di Toro News, insieme a tutti i contenuti del pre e del post partita.