Torino, la giornata: continua la preparazione verso il match con il Napoli

Oggi, giovedì 22 settembre, il Torino si ritroverà al Filadelfia per continuare la preparazione in vista del prossimo match di Serie A: i granata scenderanno in campo il primo ottobre alle 15 a Napoli contro la squadra di Spalletti. In questi giorni il tecnico Ivan Juric dovrà sempre fare a meno dei giocatori convocati in nazionale, alcuni dei quali saranno impegnati oggi con le rispettive selezioni: alle 12 la Nuova Zelanda di Matthew Garbett affronterà l'Australia in amichevole, mentre alle 17.30 toccherà a Pietro Pellegri, che con l'Italia Under 21 se la vedrà con l'Inghilterra Under 21 in amichevole. Alle 20.45 ci saranno invece due sfide di Nations League: Croazia-Danimarca, che vedrà impegnato Nikola Vlasic, e Polonia-Olanda, con protagonista Karol Linetty.