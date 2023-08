Torino, la giornata: preparazione in vista del primo impegno ufficiale 2023/2024

Due giorni, e il Toro di Ivan Juric scenderà sul campo del Grande Torino per il primo impegno ufficiale della stagione 2023/2024 contro il Feralpisalò - già avversario dei granata durante il ritiro a Pinzolo in amichevole - nella gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Quest’oggi, sabato 12 agosto, infatti, il gruppo guidato dal tecnico croato svolgerà una sessione di allenamento per perfezionare gli ultimi aspetti, per arrivare alla sfida di lunedì al massimo della forma.